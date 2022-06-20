МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о создании совместно со структурой "Росатома" ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС). "Росатом" даст "Газпрому" инфраструктуру для испытаний СПГ-оборудования

"Сибирская генерирующая компания совместно с АО "Русатом Инфраструктурные решения" учредили Национальную ассоциацию развития вторичного использования сырья. Новая организация будет оказывать поддержку производителям и потребителям золошлаков ТЭС, а также регионам, реализующим проекты по их утилизации", — говорится в сообщении СГК.

Сибирская генерирующая компания накопила опыт работы с золошлаковыми материалами в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, а также на Рефтинской ГРЭС. Ассоциация ставит задачу совместно с другими энергокомпаниями и Минэнерго России увеличить объемы промышленных отходов, вовлеченных в хозяйственный оборот в качестве вторсырья. В частности, применять отходы в дорожном строительстве, ликвидации горных выработок в качестве удобрений и мелиорантов почв. Также золошлаки ТЭС являются сырьем для строительных материалов.