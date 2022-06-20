МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявил, что Литва ожидает от России "чапаевскую реакцию" на решение по калининградскому транзиту, но Москва может ответить прекращением торгово-экономических отношений с Вильнюсом. Калининград готовит для Литвы "болезненный" ответ на транспортную блокаду

По словам эксперта, "анекдот" заключается в том, что Россия является крупным торгово-экономическом партнером республики.

Межевич отметил, что Москва, вместо того, чтобы идти на ожидаемый Вильнюсом военный конфликт, может полностью прекратить двусторонние торгово-экономические отношения. Кроме того, эксперт подчеркнул возможность поддержки российских действий о стороны Белоруссии и Китая.