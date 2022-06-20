МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Вилюнюс, запретив транзит товаров из санкционного списка Евросоюза, стремился нанести максимальный вред Москве, при этом не думал о собственных гражданах и своем экономическом благополучии. Литва ожидает "чапаевскую реакцию" России на блокаду Калининграда

"Те власти… Те политические силы, скажем так, которые находятся у власти в Литве, они поставили экономические интересы страны, социальное благополучие граждан — это просто в последнюю очередь. Задача-максимум, которую они преследуют — это нанести максимальный вред нашей стране", — отметил дипломат, добавив, что для нанесения ущерба России власти прибегают к помощи Евросоюза.