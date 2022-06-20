МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Против России и Белоруссии развязана настоящая экономическая война, совместными усилиями государства справятся с этим беспрецедентным давлением. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ДНР заявили о заинтересованности в торговле с Белоруссией

Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Минске выразил благодарность Белоруссии за "конструктивную позицию о ситуации вокруг Украины". По его словам, Москва и Минск столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных государств, которое можно сравнить с тотальной экономической войной. "Цель ее — отрезать Россию и Белоруссию от международной финансовой системы, затормозить экономическое развитие, подорвать технологический суверенитет наших стран, ухудшить жизнь наших граждан", — отметил российский премьер.

Мишустин уверен, что два государства совместными усилиями смогут противостоять давлению Запада и в итоге станут сильнее. Россия и Белоруссия преодолеют последствия санкций, в том числе за счет углубления интеграции в Союзном государстве, запуска совместных проектов, развития производственных и логистических цепочек, импортозамещения.