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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220620/837236932.html
В МИД Германии сообщили о запуске коридора для вывоза зерна из Украины
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Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен рассказала о планах страны запустить тестовую перевозку украинского зерна железной дорогой. По словам дипломата, экспортировать... ПРАЙМ, 20.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, германия, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен рассказала о планах страны запустить тестовую перевозку украинского зерна железной дорогой.
По словам дипломата, экспортировать украинское зерно через одесские порты невозможно, поэтому Германия поспособствует налаживанию поставок через Польшу с помощью немецкой железной дороги.