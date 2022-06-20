МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен рассказала о планах страны запустить тестовую перевозку украинского зерна железной дорогой. Экспорт зерновых из Украины сократился на 55,5%

По словам дипломата, экспортировать украинское зерно через одесские порты невозможно, поэтому Германия поспособствует налаживанию поставок через Польшу с помощью немецкой железной дороги.