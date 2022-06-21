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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220621/837239546.html
Песков завил, что кризис на Украине будет долгим
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ВАШИНГТОН, 21 июн — ПРАЙМ. Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... ПРАЙМ, 21.06.2022
макроэкономика, экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 21 июн — ПРАЙМ. Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу", — сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.