ВАШИНГТОН, 21 июн — ПРАЙМ. Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу", — сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.