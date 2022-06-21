МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Предложение Минфина о создании мобилизационного резерва драгоценных металлов и камней не означает подготовку к военному положению, рассказал РИА Новости заместитель главы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Минфин предложил создать запас металлов и камней для мобилизационных нужд

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Министерство финансов РФ предложило распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны.

"В сегодняшнем мире мы должны быть готовы ко всему и всегда, в том числе в плане обеспечения своей финансовой устойчивости", — сказал Абрамов.

Сенатор подчеркнул, что РФ нужно готовиться к любому сценарию, который могут преподнести "наши партнеры", в том числе в области финансов.