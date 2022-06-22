МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Евросоюз не планирует организацию ускоренной процедуры по вступлению Украины в сообщество. Экс-премьер Украины заявил о роли его страны в отношениях России и Европы

По словам Бона, Европейский союз в течение нескольких дней предоставит Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Этот шаг станет началом долгого переговорного процесса между сторонами, однако "никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", подчеркнул дипломат.

Бон отметил, что желающая вступить в Евросоюз страна должна выполнять жесткие требования, среди которых — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.