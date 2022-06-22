СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — ПРАЙМ. Порты Крыма востребованы, их будут модернизировать и переоснащать, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. В Калининграде оценил сроки переориентации транзита на морской транспорт

"Федеральные власти в лице Росморпорта уделяют все больше внимания полноценной и широкомасштабной работе крымских портов. Шесть портов Республики Крым и седьмой порт в Севастополе – это достояние России и ее южные морские ворота. Порты будут модернизировать и переоснащать. Их ждет развитие и расширение их деятельности", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, порты будут задействованы в полном объеме в интересах России. Кроме того, через них можно поставлять продукцию, товары, а также перевозить пассажиров в Крым с освобожденных регионов Украины – исторической Северной Таврии.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.