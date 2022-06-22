МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ответ России на запрет транзита в Калининград должен почувствовать каждый гражданин Литвы. Песков сообщил о необходимости ответа России на действия Литвы

"Время одних дипломатических демаршей закончилось", — отметил Клишас, комментируя российский ответ на действия литовских властей в отношении Калининграда. Сенатор считает, что западные санкции нацелены против граждан России, поэтому ответ Москвы должен быть направлен против граждан Евросоюза.