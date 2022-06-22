МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Подмосковья произвели индексацию выплат по уходу за инвалидами, рассказали в Министерство социального развития Московской области. Путин поручил определить порядок выплат, награжденным "Родительской славой"

Размер пособия вырастет с 25 до 28 тысяч рублей. Получить такую выплату смогут граждане, ухаживающие за инвалидом первой или второй группы, если они оформили ее с 1 июня, уточнила вице-губернатора региона Ирина Каклюгина.

При этом выплата назначается на полгода, а для ее продления потребуется только заявление и согласие инвалида.

По словам Каклюгиной, в настоящее время пособие получают более 600 жителей Московской области.