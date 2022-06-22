МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Правительство утвердило пятилетний план дорожной деятельности, для финансирования проектов из федерального бюджета будет выделено более пяти триллионов рублей. Мишустин заявил о продолжении выполнения соцобязательств правительством

По словам Мишустина, проект модернизации автодорожной сети был одобрен на совещании с президентом.

Для финансирования проекта государство выделит из федерального бюджета более пяти триллионов рублей. За пять лет финансирование может превысить 13 триллионов рублей, отметил премьер.