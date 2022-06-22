Правительство утвердило пятилетний план дорожного строительства
Мишустин сообщил об утверждении правительством пятилетнего плана дорожного строительства
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Правительство утвердило пятилетний план дорожной деятельности, для финансирования проектов из федерального бюджета будет выделено более пяти триллионов рублей.
По словам Мишустина, проект модернизации автодорожной сети был одобрен на совещании с президентом.
Для финансирования проекта государство выделит из федерального бюджета более пяти триллионов рублей. За пять лет финансирование может превысить 13 триллионов рублей, отметил премьер.