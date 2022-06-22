МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Госдума перенесет на осень рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение антироссийских санкций, рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Госдума одобрила проект о реорганизации банков под санкциями

Он отметил, что проект будет рассмотрен в рамках осенней сессии, поскольку бизнес не согласен с предлагаемыми мерами.

"Причина проста — у нас идет большая дискуссия с экономическим блоком правительства, и бизнес сильно против", — пояснил депутат и добавил, что в такой ситуации Госдума не может принимать законопроект, несмотря на позицию кабмина.

"Поэтому пока тормозим. В эту сессию рассматривать уже не будем", — добавил он.