МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля. Китай призвал БРИКС укрепить продовольственно-энергетическое сотрудничество

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрят актуальные международные и региональные темы.

Итоговые договоренности будут зафиксированы в Декларации саммита, отмечается в сообщении.