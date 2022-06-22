В Кремле назвали повестку саммита лидеров БРИКС 23 июня
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрят актуальные международные и региональные темы.
Итоговые договоренности будут зафиксированы в Декларации саммита, отмечается в сообщении.