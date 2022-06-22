МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Индия ожидает в этом году экономический рост в размере 7,5%, что сделает страну самой быстрорастущей крупной экономикой. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. В Кремле назвали повестку саммита лидеров БРИКС 23 июня

Премьер на открытии Делового форума БРИКС отметил, что принятая в стране мантра "реформировать, выполнять и преобразовывать" помогла справиться с экономическими проблемами, возникшими из-за глобальной пандемии. Результатом подхода стал быстрый рост индийской экономики. "В этом году мы ожидаем роста в 7,5%, что сделает нас самой быстрорастущей крупной экономикой", — подчеркнул Моди.

По словам индийского премьера, ключевым элементом текущего восстановления экономики страны является внедрение инноваций в каждый сектор, от космоса до энергетики.