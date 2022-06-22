МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей в РФ в мае снизились на 6,9% после роста на 6,3% в апреле, в годовом выражении рост составил 19,3%, сообщил в среду Росстат. Борщевой набор в России с 11 по 17 июня продолжает дешеветь

"В мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 93,1%, по сравнению с декабрем 2021 года – 109,1% (в мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года – 102,3%, по сравнению с декабрем 2020 года – 116,5%)", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в мае в месячном выражении снизились на 21,7% после роста на 11,8% в апреле (рост с начала года — на 8%), в обрабатывающих производствах — снижение составило 1,7% после роста на 5,3% в апреле (с начала года рост — на 10,6%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли на 0,5% после снижения на 1,6% в апреле (с начала года — на 1,5%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены — рост составил 0,3% в месячном выражении (с начала года — также на 0,3%).

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в мае выросли на 26,1%, в обрабатывающих производствах — на 19,5%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 5,3%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 3,4%.