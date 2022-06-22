МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за май выросла на 1 миллион рублей, или на 0,1%, и на 1 июня составила 890 миллионов рублей, сообщил Росстат. Цены промышленных производителей в России в мае снизились на 6,9%

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 244 миллиона рублей (27,4%), в 2021 году – 159,3 миллиона рублей (17,9%), в 2020 году и ранее – 486,7 миллиона рублей (54,7%).

Задолженность по заработной плате на 1 июня имели менее 1% работников обследуемых организаций.

"По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 52,2%; строительство – 12%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 8,6%; транспорт – 8,5%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 6,1%; добыча полезных ископаемых – 4,8%", — указано в сообщении Росстата.