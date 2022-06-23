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2022
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Медведев: Европа стала бледным бэк-вокалом американских солистов
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МЕДВЕДЕВ: ПРОБЛЕМА ВЫРОЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СВЯЗАНА С ТЕМ, ЧТО ОНА СТАЛА БЛЕДНЫМ БЭК-ВОКАЛОМ АМЕРИКАНСКИХ СОЛИСТОВ МЕДВЕДЕВ О ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКАХ: В ЕВРОПЕ НЕ ОСТАЛОСЬ И В... ПРАЙМ, 23.06.2022
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. МЕДВЕДЕВ: ПРОБЛЕМА ВЫРОЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СВЯЗАНА С ТЕМ, ЧТО ОНА СТАЛА БЛЕДНЫМ БЭК-ВОКАЛОМ АМЕРИКАНСКИХ СОЛИСТОВ
МЕДВЕДЕВ О ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКАХ: В ЕВРОПЕ НЕ ОСТАЛОСЬ И В ПОМИНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ УРОВНЯ ГЕЛЬМУТА КОЛЯ, ЖАКА ШИРАКА ИЛИ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР
МЕДВЕДЕВ: ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ОГРАНИЧЕНЫ ДРЯБЛЫМИ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ, А ЛИДЕРЫ США НОВОЙ ВОЛНЫ НЕ БЛЕЩУТ СВЕЖИМИ ИДЕЯМИ И МЕНТАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Новость дополняется