МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. МЕДВЕДЕВ: ПРОБЛЕМА ВЫРОЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СВЯЗАНА С ТЕМ, ЧТО ОНА СТАЛА БЛЕДНЫМ БЭК-ВОКАЛОМ АМЕРИКАНСКИХ СОЛИСТОВ

МЕДВЕДЕВ О ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКАХ: В ЕВРОПЕ НЕ ОСТАЛОСЬ И В ПОМИНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ УРОВНЯ ГЕЛЬМУТА КОЛЯ, ЖАКА ШИРАКА ИЛИ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР

МЕДВЕДЕВ: ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ОГРАНИЧЕНЫ ДРЯБЛЫМИ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ, А ЛИДЕРЫ США НОВОЙ ВОЛНЫ НЕ БЛЕЩУТ СВЕЖИМИ ИДЕЯМИ И МЕНТАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

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