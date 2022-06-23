В Иране заявили, что вместе с Россией будут действовать против санкций
Глава МИД Ирана объявил о совместных действиях Москвы и Тегерана против санкций Запада
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Москва и Тегеран предпримут совместные действия для нейтрализации эффективности западных санкций. ОБ этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Министр отметил в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, что представители Ирана достигли ряда договоренностей по итогам визита заместителя премьер-миристра России Новака в страну. Одна из этих договоренностей — нейтрализация санкций Запада.