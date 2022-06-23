ТЕГЕРАН, 23 июн — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, подводя итоги переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, что нет никакой связи между осуществлением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом. В Британии заявили о необходимости конкретных действий по зерновой проблеме

Лавров подчеркнул, что это признают уже и члены правительства США, представители международных организаций, которые занимаются вопросами продовольственной безопасности.

"Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько лет назад и начался он не сегодня и не вчера, тоже пару лет назад, когда западные страны стали проводить весьма неосмотрительную популистскую политику в сфере финансов", — сказал он.

Лавров также добавил, что усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно были бы успешными, если бы Киев решил проблему разминирования портов, а попытки создать для этого международную коалицию нацелены исключительно на то, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона.

По его мнению, попытки организовать международную коалицию для осуществления этих процедур нацелены исключительно на то, чтобы осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН.

"Мы это прекрасно видим. И нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией", — добавил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что "попытки сделать вселенскую трагедию из того количества зерна, которое остается на Украине — абсолютно нечистоплотная линия, потому что всем хорошо известно, что это зерно составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других зерновых культур".

"Сейчас важно заставить украинцев выпустить иностранные суда, которые там находятся в качестве заложников, и не пытаться сделать эту проблему отвлекающим маневром от ошибок и провалов Запада в сфере международной политики по торговле продовольствием и удобрениями", — заключил Лавров.