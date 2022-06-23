МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Швейцарская ассоциация производителей и продавцов драгоценных металлов (AFCMP) заявила, что никто из ее членов в последнее время не импортировал российское золото, ни один из крупных аффинажных заводов страны не принимал российские драгоценные металлы. Bloomberg: Швейцария закупила российское золото впервые с февраля

"Швейцарской ассоциации производителей и продавцов драгоценных металлов (AFCMP) стало известно об опасениях по поводу количества золота, которое, по всей видимости, было импортировано из России в мае 2022 года… Связавшись со своими членами, AFCMP подтверждает, что ни один из ее членов не несет ответственности за этот импорт", — говорится в заявлении ассоциации.

Отмечается, что ни один из крупных швейцарских аффинажных заводов не принимал золото из России