МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Прекращение выплат по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам. Силуанов оценил необходимость объявления инвесторами дефолта России

"Нет, не означает. Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов", — сказал он.

По словам Силуанова, дефолтом является отсутствие платежа со стороны должника, то есть России. "Платеж будет проведен, но проблема в том, что его не смогут получить наши инвесторы. Почему не смогут? Две причины. Первая — иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая — иностранным инвесторам прямо запрещено получить платежи от нас", — пояснил он.

Как отметил министр, в этих условиях возникает ситуация, когда должник хочет заплатить и у него для этого есть все финансовые возможности, но он не может исполнить платеж как это ранее было оговорено. "Что в этой ситуации — ситуации форс-мажора — может и должен сделать должник? Он должен выбрать тот способ, который ему в этих условиях доступен. Это рубль и российская инфраструктура", — отметил Силуанов.

Глава Минфина России также объяснил, почему ведомство не осуществляет выплаты в резервных валютах, отличных от валюты номинала (ряд выпусков еврооблигаций РФ предусматривает такую возможность), например, в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках.

"НРД (Национальный расчетный депозитарий — ред.), являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, внесен Европейским союзом в «санкционный» список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", — сказал Силуанов.

"В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", — добавил он.

Кроме того, Силуанов отметил, чтосоздание искусственных преград для обслуживания госдолга России выглядит фарсом.

"Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для РФ по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт", — сказал Силуанов в беседе с журналистами.

По мнению министра, если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов "выкупать" у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами.

"Нам сказали нет. Если же задача в том, чтобы найти и заблокировать другие активы России за границей и на них обращать взыскание, то таких коммерческих активов у России нет, а все официальные активы имеют дипломатический иммунитет. Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту. И это уже будет другой мир с совершенно другими правилами. И нам тогда придется реагировать иначе — не в правовом поле", — пояснил Силуанов.

Он также высказал мнение, что в данной ситуации "дефолтом" было бы правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств. "Это наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов. Последствия таких решений будут значимыми для всей мировой финансовой системы, прежнего доверия к западной финансовой инфраструктуре, очевидно, уже не будет", — уверен глава российского Минфина.