МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Китай, наращивая импорт чугуна, будет тем не менее требовать от поставщиков из России, аналогично ситуации с нефтью, скидку за возможность сбыта продукции на своем рынке, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Белый дом заподозрил Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

Импорт чугуна в Китай вырос на 64,4% в мае по сравнению с апрелем, до 80,32 тысячи тонн. Россия поставила в эту страну за отчетный период почти 25 тысяч тонн чугуна.

"Не секрет, что КНР и Индия пользуются тем, что Европа намерена отказаться со временем от российской нефти. И потому компании из этих стран заключают контракты с Россией с большим дисконтом. То же самое касается и чугуна", — сказал Деев.

По его словам, высокий спрос на чугун со стороны Китая – это не столько показатель востребованности российской продукции, сколько еще вопрос экономической выгоды для самого Пекина, который пытается диктовать условия РФ.

Вместе с тем Деев склонен считать, что полностью заметить выпадающие поставки российского сырья в Европу одним Китаем Москва не сможет.

"Но в Азии и Южной Америке достаточно стран, с которым РФ сможет увеличивать товарооборот. Это – Индия, Малайзия, Таиланд и Бразилия", — считает собеседник.