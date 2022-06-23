МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Франция рискует оказаться в постоянном кризисе, если хотя бы два из трех политических блоков не смогут создать союз в Национальной ассамблее, а президент Франции Эммануэль Макрон вряд ли сможет выйти из этой ситуации, сказал РИА Новости французский историк и ученый Арно Иматц. В Банке Франции спрогнозировали отсутствие рецессии в стране в 2022 году

Исходя из результатов прошедших парламентских выборов во Франции, эксперт считает очевидным разделение политики страны на три блока: элитный, левый популизм и национальный популизм.

"Без союза между двумя из этих блоков, Франция рискует навсегда погрузиться в политический, экономический, культурный и моральный кризис. И вряд ли президент Макрон сможет избежать этого. К тому же неизвестно, как долго блок элиты сохранит лояльность своему президенту", — говорит эксперт.

Он также подчеркнул проблему прихода во власть при Макроне представителей так называемого "культурного прогрессивизма", отстаивающего интересы разных меньшинств, несмотря на то что не все французы принимают эти идеи.

"На самом деле блок элиты, главным представителем которого является Макрон, все больше и больше изолируется и отрезается от реалий обычного народа. Ненависть к Макрону, гнев против него, как справа, так и слева, с годами только усилились", — считает Иматц.

Историк излагает, что лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, "отдал огромный приоритет левому исламизму и вокизму, исходящему из американских университетов, что не нравится большинству французов".

"Это также может привести к серьезной напряженности среди депутатов левого союза "Nupes". Меланшон и его поклонники выступают за иммиграцию и открытые границы, в то время как 2/3 французов выступают против и, следовательно, в этом вопросе больше согласны с "Национальном объединением" (партия Марин Ле Пен — ред.)", — предположил Иматц.