МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Китайская сторона передала президенту России Владимиру Путину сувенирную продукцию, которой он воспользовался во время встречи лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин: транснациональные вызовы и угрозы требуют совместных ответов

Саммит БРИКС проходил в четверг в режиме видеоконференции. Однако все лидеры стран-участниц накануне получили значки форума, белые кружки с голубым орнаментом из китайского фарфора и деревянные подставки под таблички с названиями государств.