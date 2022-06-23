МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сегодня востребовано либерство стран БРИКС, направленное на объединяющий характер многополярности мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, лидерство БРИКС необходимо для формирования курса на создание многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН.
Российский лидер также отметил возможность получения поддержки от стран Азии, Африки и Латинской Америки.