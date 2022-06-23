МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сегодня востребовано либерство стран БРИКС, направленное на объединяющий характер многополярности мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Моди: БРИКС может внести вклад в мировое восстановление после COVID

По словам главы государства, лидерство БРИКС необходимо для формирования курса на создание многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН.

Российский лидер также отметил возможность получения поддержки от стран Азии, Африки и Латинской Америки.