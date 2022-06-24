МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,2 пункта с 58,4 пункта в мае, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. США обсудили с нефтекомпаниями цену топлива и мощности переработки

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 24 июня, в 17.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В то же время бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в мае. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к апрелю на 0,5%, до 588 тысяч.

В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в июне. Эксперты ожидают, что показатель снизился до 92,9 пункта с 93 пунктов месяцем ранее.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.