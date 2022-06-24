МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,1% 2,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май) -6,9% -5,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 0,2% -0,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,4% -0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май) -5,7% -4,7% (факт)
9:40 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамии    
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 0,3% 0,3%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь) 86,9 87,4
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июнь) 99,5 99,1
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июнь) 93 92,9
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,955 млн  
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
13:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
14:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
14:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
14:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
16:45 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 46,8  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 50,2 50,2
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (май) -16,6%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (май) 591 тыс 588 тыс
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 584  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 740  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -65,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 302,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 154,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 28,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 34,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -43,3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -69,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -6 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 08.07.2022) 2,86 — див-д 2020 3,44 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 08.07.2022) 5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020 40 (9м2021) + 16 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2022, в заочной форме, див-ды 2022) 0,54 — див-д 2020  
  RUB Русснефть — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 14.07.2022) $0,6120450465 (только ап) — див-д 2020 $0,8160600621 (рекоменд. СД, только ап) — див-д 2021
  RUB Аэрофлот — СД (о показателях эффективности за 1кв2022)    
  RUB Газпром — СД (о потенциале водородной энергетики и внедрении соответствующих технологий в ПАО)    
  RUB ММК — СД (вопрос образования коллегиального исполнительного органа — правления ММК)    