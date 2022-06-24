События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июня
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,1%
|2,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май)
|-6,9%
|-5,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|0,2%
|-0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,4%
|-0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|-5,7%
|-4,7% (факт)
|9:40
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамии
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,3%
|0,3%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь)
|86,9
|87,4
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июнь)
|99,5
|99,1
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июнь)
|93
|92,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,955 млн
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|13:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|14:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|14:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|16:45
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|46,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|50,2
|50,2
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (май)
|-16,6%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (май)
|591 тыс
|588 тыс
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|584
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|740
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-65,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|302,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|154,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|28,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|34,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-43,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-69,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 08.07.2022)
|2,86 — див-д 2020
|3,44 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 08.07.2022)
|5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020
|40 (9м2021) + 16 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2022, в заочной форме, див-ды 2022)
|0,54 — див-д 2020
|RUB
|Русснефть — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 14.07.2022)
|$0,6120450465 (только ап) — див-д 2020
|$0,8160600621 (рекоменд. СД, только ап) — див-д 2021
|RUB
|Аэрофлот — СД (о показателях эффективности за 1кв2022)
|RUB
|Газпром — СД (о потенциале водородной энергетики и внедрении соответствующих технологий в ПАО)
|RUB
|ММК — СД (вопрос образования коллегиального исполнительного органа — правления ММК)
https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837282595.html