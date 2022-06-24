МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США. Об этом заявил МИД России. Предложен экономический способ прорыва блокады Калининграда

"Трудно назвать случайным совпадением введенный так называемым "коллективным Западом", с явной подачи и под диктовку Администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.