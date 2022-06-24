МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Испании в первом квартале вырос на 0,2% после роста на 2,2% в четвертом квартале 2021 года. На это указывают окончательные данные, опубликованные в пятницу национальным бюро статистики Ine. Финский минфин понизил прогноз роста ВВП страны на 2022 году

По сравнению с тем же периодом предыдущего года рост ВВП составил 6,3% после роста на 5,5% в 4-м квартале.

Согласно предварительным данным рост ВВП в первом квартале составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и 6,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Ранее в июне Банк Испании понизил прогноз роста за год в целом до 4,1% с 4,5%, принимая во внимание последствия конфликта на Украине и давление на экономическую активность со стороны пандемии.

В 2021 году ВВП Испании вырос на 5,1% после спровоцированного пандемией падения на 10,8% в 2020 году.