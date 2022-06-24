Индекс делового климата IFO в Германии в июне снизился хуже прогноза
Индекс делового климата IFO в Германии в июне опустился до 92,3 пункта
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июне уменьшился до 92,3 пункта с уровня мая в 93 пунктов, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 92,9 пункта.
Индекс экономических ожиданий также снизился — до 85,8 пункта с пересмотренного показателя мая в 86,9 пункта. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя до 87,4 пункта.
Индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 99,3 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 99,6 пункта. Аналитики ждали падения до 99,1 пункта.
"Компании были несколько менее удовлетворены текущей деловой ситуацией. Их ожидания стали заметно более пессимистичными. Рост цен на энергоносители и угроза нехватки газа вызывают серьезную озабоченность у немецкого бизнеса"- говорится в релизе.