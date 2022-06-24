МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июне уменьшился до 92,3 пункта с уровня мая в 93 пунктов, следует из сообщения исследовательского института IFO. Власти Германии призвали снизить потребление газа "везде, где это возможно"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 92,9 пункта.

Индекс экономических ожиданий также снизился — до 85,8 пункта с пересмотренного показателя мая в 86,9 пункта. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя до 87,4 пункта.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 99,3 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 99,6 пункта. Аналитики ждали падения до 99,1 пункта.

"Компании были несколько менее удовлетворены текущей деловой ситуацией. Их ожидания стали заметно более пессимистичными. Рост цен на энергоносители и угроза нехватки газа вызывают серьезную озабоченность у немецкого бизнеса"- говорится в релизе.