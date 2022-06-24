МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Калининградские власти надеются, что совместно с МИД России смогут добиться от Евросоюза исключения из санкционного пакета ограничений на транзит грузов в регион. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В МИД считают, что США причастны к "блокаде" Калининграда

По словам губернатора, власти Калининградской области надеятся, что с помощью МИД они добьются внесения поправок в санкционные пакеты Евросоюза, либо разъяснений для Литвы, "чтобы она не применяла ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит".