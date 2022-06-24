МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности за перебои в поставках зерна на мировые рынки, сообщили в пятницу в дипведомстве. Медведев прокомментировал слова про использование Россией голода как оружия

На сайте министерства указали, что с российской стороны были даны аргументированные разъяснения причин усугубления проблем в продовольственной сфере, вызванных коронавирусной пандемией, нарушением производственно- логистических цепочек, а также решениями ЕС в финансово-экономической и энерго-климатической сферах, последствиями нелегитимных санкционных ограничений США и Евросоюза.

"Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки", — подчеркнули в МИД РФ.