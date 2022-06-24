МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Серебра на мировом рынке слишком много, Китай, обладающий огромными запасами драгметалла, не сможет приобрести его у России. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Polymetal сократила добычу золота и серебра в первом квартале

"Серебро не так нужно на мировом рынке из-за больших запасов, а если его и будут покупать, то с большим дисконтом. У Китая тоже много запасов серебра, поэтому Пекин не поможет с покупкой российского драгметалла", — отметил эксперт, подчеркнув, что драгметалл также не пользуется спросом на внутреннем рынке России.