МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В России чувствуют заинтересованность стран-участниц БРИКС и его партнеров в сотрудничестве. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин негативно оценил текущую ситуацию в мировой торговле

Российский лидер подчеркнул, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнерами имеются все реальные возможности. "Мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов", — отметил глава государства во время выступления на саммите БРИКС.

По словам путина, Путин отметил, что не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональным объединениями Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока не менее востребовано.