Путин оценил заинтересованность стран БРИКС в партнерстве с Россией
Путин: Россия чувствует заинтересованность БРИКС в поддержании тесных деловых контактов
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В России чувствуют заинтересованность стран-участниц БРИКС и его партнеров в сотрудничестве. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнерами имеются все реальные возможности. "Мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов", — отметил глава государства во время выступления на саммите БРИКС.
По словам путина, Путин отметил, что не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональным объединениями Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока не менее востребовано.