МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия и справедливости. Путин оценил заинтересованность стран БРИКС в партнерстве с Россией

"Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", — отметил глава государства на заседании в формате "БРИКС плюс".

По словам российского лидера, в условиях разбалансировки международных отношений актуальность взаимодействия с разделяющими эти ценности государствами резко возросла.