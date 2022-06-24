МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Появились сообщения, что Евросоюз учтет обязательства и не будет препятствовать транзиту в Калининградскую область. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. Лидеры Евросоюза продолжат работу над антироссийскими санкциями

Согласно публикаци Алиханова в Telegram-канале, "появились соощения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах".

Алиханов также подчеркнул действенность дипломатического решения вопроса с транзитом в Калининград по линии МИД.