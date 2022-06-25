БЕЛГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе субботнего обращения к нации, что часть стран Евросоюза находится в состоянии войны с Россией, отправляет оружие властям Украины и не может хорошо относиться к Сербии. Вучич отметил необходимость поиска альтернативы поставкам российской нефти

"Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов (Украине — ред.), как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 году (бомбардировки НАТО и война в Косово — ред.) и территориальной целостности, это для них решенный вопрос", — заявил сербский лидер.

Рассказывая о своем участии в саммите ЕС — Западные Балканы в минувший четверг, он отметил, что шестнадцать глав государств или правительств прямо или косвенно говорили о необходимости согласованности Сербией с ограничительными мерами против России.

"Кто бы не думал, что это легко выслушивать и выдержать это давление — нет, но это наша работа. И из-за этого не надо уходить в другую крайность и думать, что мы легко найдем замену рынку на другой стороне и лучших партнеров, чем в ЕС, и сможем иметь другой политический путь", — указал Вучич.

По его словам "это в Сербии никто не хочет слушать", но в политике должен быть рациональный и прагматичный подход, он также напомнил, что в иностранных компаниях на территории страны прямо работают 300 тысяч человек, косвенно — 500 тысяч, и две трети этих компаний из стран ЕС.

"Также они не хотят слушать, насколько нам важно самим принимать решение о том, когда и как вести себя, вводить или не вводить санкции, в чем требуем уважения для нас. Они не хотят понимать, насколько нам китайцы и россияне значимы", — подчеркнул президент Сербии и добавил, что Белград продолжает европейский путь и должен много сделать до следующего саммита ЕС в декабре.

Саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово прошел в Брюсселе в четверг. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.

Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.

Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич.