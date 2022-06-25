МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил на пресс-конференции после внеочередного заседания кабинета министров, что кабинет министров страны продлил действие декрета, определяющего меры Национального плана реагирования на экономические и социальные последствия российской спецоперации на Украине, с бюджетом в девять миллиардов евро. Трансляцию вела радиостанция Cadena SER. ВВП Испании увеличился в первом квартале

"Мы одобрили продление декрета о мерах реагирования на экономические и социальные последствия… и мы продлили его до 31 декабря текущего года", — заявил он.

Он отметил, что бюджет нового декрета составляет девять миллиардов евро, из них 5,5 миллиарда пойдут на защиту семей, среднего класса, а также на смягчение влияния инфляции в конкретных секторах экономики, еще 3,6 миллиарда будут вложены в уменьшение налогов.

Согласно данным испанской газеты Pais, среди новых мер, согласованных кабинетом министров, Санчес объявил о снижении с 1 сентября на 50% стоимости государственных проездных билетов и на 30% — региональных. Кроме того, на 15% увеличатся пенсии по выслуге лет и пенсии по инвалидности без вносов, а также будет предоставлена прямая помощь в размере 200 евро для самозанятых и безработных с низким доходом. Также предусматривается снижение НДС на электроэнергию на 5%.

В марте испанское правительство выделило 16 миллиардов евро помощи на смягчение последствий кризиса (6 миллиардов евро в виде помощи и снижения налогов, 10 миллиардов — на государственные кредиты) — в том числе на компенсацию части расходов потребителей на покупку бензина, дизеля, газа (20 евроцентов за каждый литр, всего 1,4 миллиарда евро), прямую помощь транспортным компаниям (1 миллиард евро), увеличение на 15% минимального прожиточного минимума на ближайшие три месяца, также был установлен лимит в 2% на возможное повышение цены на аренду из-за инфляции.