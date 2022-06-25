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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220625/837295505.html
Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов
Экономика
Новости
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ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ ПУТИНУ, ЧТО МИНСК ПРЕДЛОЖИЛ МОСКВЕ 15 КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ, В 2023 Г СТОРОНЫ МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ СВОЮ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ ПРАЙМ, 25.06.2022
экономика, новости
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