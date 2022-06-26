ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Находящийся с визитом в Германии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее дохода примерно в 19 миллиардов долларов в год и ударит тем самым по второй по прибыльности статье экспорта. Шольц рассказал, как саммит G7 поможет в решении экономических проблем

"Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семерки", — сказал он.

Он считает, что "лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов — это значительно".

По его словам, США уверены в том, что эффект от антироссийских санкций со временем будет нарастать.

"Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали. Все это со временем лишь будет усиливаться, усиливаться и усиливаться", — отметил госсекретарь.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.