МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада сдерживать развитие двух стран за счёт валютного давления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Немцы предрекли России астрономические доходы из-за эмбарго на золото

"Эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется, и актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран", — сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

По словам Матвиенко, доллар и евро, которые в основном используются во всем мире в расчётах, уже дискредитированы.

"Такая дискредитация этих валют будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", — сказала спикер.