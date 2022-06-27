ПЕКИН, 27 июн — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые пять месяцев 2022 года составила 3,44 триллиона юаней (514,5 миллиарда долларов), что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли в 1,31 раза и составили 708,27 миллиарда юаней (105,9 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 10,8%, составив за пять месяцев года 2,56 триллиона юаней (382,5 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 24,7%, остановившись на отметке в 174,8 миллиарда юаней (26,14 миллиарда долларов).

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 16 доходы выросли, в 24 – сократились, одна отрасль из убыточной стала прибыльной.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за пять первых месяцев года выросла на 9,8% по сравнению таким же периодом 2021 года. Прибыль акционерных предприятий увеличилась на 7,8%, а частных – сократилась на 2,2%.

ГРУЗООБОРОТ С ЕВРОПОЙ

Количество отправленных грузовых поездов по железнодорожным маршрутам Китай — Европа с января по май 2022 года составило 6 153, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает в понедельник корпорация China Railway.

За указанный период было перевезено порядка 590 тысяч стандартных контейнеров, что на 3% больше, чем за январь-май прошлого года.

Отдельно в мае по железнодорожным маршрутам Китай-Европа было отправлено 1 340 грузовых поездов, которые перевезли по меньшей мере 128 тысяч контейнеров.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в обоих направлениях по железнодорожным маршрутам Китай-Европа было совершено порядка 15 тысяч рейсов.