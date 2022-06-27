МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой росийского государства Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения. Об этом заявил белорусский лидер. Лукашенко заявил о желании Белоруссии повысить статус страны в ШОС

"Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения", — приводит агентство Белта слова главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, Минск в настоящий момент прорабатывает вопрос удовлетворения спроса на российском рынке.

"Задача нашего правительства — ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными", — подчеркнул белорусский президент.