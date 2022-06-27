МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российским компаниям не нужно будет искать новые рынки сбыта золота, серьезные потери отрасли маловероятны. Об этом заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Эксперт отметил ограниченный эффект запрета на импорт российского золота

По словам эксперта все инвестиционное золото в стране сккупал Банк России, ювелирное — Индия и Китай. Поэтому золотодобытчикам даже не придется переориентировать продажи.

"Представляется, что потери отрасли будут сопоставимы с теми секторами, которые уже были лишены возможности продавать материалы в Европу, но более серьезные потери крайне маловероятны", — добавил он.