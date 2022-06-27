МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российским компаниям не нужно будет искать новые рынки сбыта золота, серьезные потери отрасли маловероятны. Об этом заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

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Эксперт отметил ограниченный эффект запрета на импорт российского золота

По словам эксперта все инвестиционное золото в стране сккупал Банк России, ювелирное — Индия и Китай. Поэтому золотодобытчикам даже не придется переориентировать продажи.

"Представляется, что потери отрасли будут сопоставимы с теми секторами, которые уже были лишены возможности продавать материалы в Европу, но более серьезные потери крайне маловероятны", — добавил он.