МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть носит экономический характер и "способна перекрыть кислород" прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Летучий голландец" дефолта. Туманный призрак или реальная угроза

"Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Медведева, значительная часть возможностей носит экономический характер и "способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия". Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.

"Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже", — добавил Медведев.

Решение о запрете транзита российских товаров Медведев назвал хамским и отметил, что вина всецело лежит на Литве и все отрицательные последствия наступят именно для этой прибалтийской республики.

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.