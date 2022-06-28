МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС свидетельствуют о тщетности антироссийских усилий Запада, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Россия удовлетворена прошедшим саммитом БРИКС, заявил Ушаков

"Это, безусловно, прорыв, поскольку не только подрывает усилия Запада в деле изоляции России, но и существенно расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира", — прокомментировал Пушков.

Он напомнил, что в странах БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР — проживает 40% населения планеты, на них приходится 25% мирового ВВП, причем к 2030 году они обгонят по этому показателю США и Европу.

"По сути, хотя БРИКС это не декларирует, он способен стать в будущем альтернативой и даже противовесом "большой семерке", поскольку объединяет ведущие страны незападного мира", — подчеркнул сенатор.



