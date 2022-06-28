МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse продал свою российскую "дочку" компании "Бизон". Об этом говорится в пресс-релизе компании. Финский производитель лифтов Kone продаст свой российский бизнес

Отмечается, что Ponsse Plc продала все акции ООО "Понссе", которая предоставляла услуги в России и Белоруссии, компании "Бизон". Цена продажи не раскрывается.

Компании не раскрывают цену продажи, при этом она ещё требует одобрения регуляторов.