2022-06-28T10:42:44+03:00
2022-06-28T10:42:44+03:00
2022-06-28T10:42:44+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220628/837312182.html
Финский Ponsse продал свою российскую "дочку"
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Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse продал свою российскую "дочку" компании "Бизон". Об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что Ponsse Plc... ПРАЙМ, 28.06.2022
экономика, новости, финляндия, россия, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse продал свою российскую "дочку" компании "Бизон". Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что Ponsse Plc продала все акции ООО "Понссе", которая предоставляла услуги в России и Белоруссии, компании "Бизон". Цена продажи не раскрывается.
Компании не раскрывают цену продажи, при этом она ещё требует одобрения регуляторов.