МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В G7 РЕШИЛИ, ЧТО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ НУЖЕН НОВЫЙ "ПЛАН МАРШАЛЛА" — ШОЛЬЦ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220628/837314731.html
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В G7 РЕШИЛИ, ЧТО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ НУЖЕН НОВЫЙ "ПЛАН МАРШАЛЛА" — ШОЛЬЦ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220628/837314731.html
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