МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Россия способна диверсифицировать экономику за 8-9 лет по инерционному сценарию, и вдвое быстрее при активном проведении реформ. "Мираторг" собирается нарастить экспорт по итогам года на 27%

"Я был удивлен, что в России оказалась гораздо более рыночная экономика, чем даже я ее себе представлял… Те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет", — сообщил Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.

"Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года", — отметил он.

Дерипаска указал, говоря о запросе российского бизнеса, что предприниматели нуждаются в декриминализации "экономических статей", по которым сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для страны.